Жителей юга Красноярского края предупредили о подъеме уровня рек

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

После сильных ливней на юге Красноярского края на четырех реках (Ус, Оя, Кебеж и Казыр) уровень воды резко пошел вверх. За сутки он поднялся от 30 до 130 сантиметров. Об этом рассказали в МЧС по Красноярскому краю.

Утром 29 июля на реке Кебеж возле села Григорьевка вода достигла отметки 258 сантиметров. Это пока ниже опасного порога в 310 сантиметров, но уже превысило границы поймы: то есть, река начала разливаться по пойменным землям. Такая же картина у села Ермаковское на реке Оя: там уровень остановился на 217 сантиметрах при том же критическом значении в 310 сантиметров. Вода тоже уже вышла на пойму.

В МЧС предупреждают, что на этом все не закончится. С 29 по 31 июля в южных округах снова обещают дожди. Из-за них на реках Кебеж и Оя, а также на небольших речушках ожидается дальнейший подъем воды. Вода продолжит заливать пойменные территории, а значит, есть риск затопления низинных придомовых участков и огородов. Местами дороги могут оказаться перекрыты из-за перелива: вода пойдет прямо через проезжую часть.

Жителям советуют соблюдать осторожность, в экстренных ситуациях звонить по номеру 112 и следить за сообщениями о развитии ситуации и необходимых действиях на сайте МЧС.