Красноярские полицейские проверили иностранцев-работников оптовой базы

Фото: МВД по Красноярскому краю

В Центральном районе Красноярска полицейские устроили внезапную проверку на одной из оптовых баз. Они развернули передвижной пункт и стали по очереди приглашать туда иностранных работников, чтобы проверить их законность пребывания и трудоустройства на территории России. 29 июля стали известны результаты рейда.

Всего проверили документы у 49 человек. Каждого сверяли по базам учета, чтобы понять, не причастны ли они к каким-нибудь преступлениям или правонарушениям. Также у мигрантов взяли образцы эпителия и сняли отпечатки пальцев.

Помимо этого, кинологи с собаками обошли все торговые палатки, складские помещения и машины на территории организации. Служебные псы искали запрещенные вещества. Они ничего не нашли.

В итоге 21 иностранца отправили в отдел полиции для дальнейших разбирательств, так как к ним возникли серьезные вопросы. В отношении десятерых составили протоколы. Среди нарушений оказались и незаконное привлечение к работе в России, и проживание без документов. Сотрудники ГИБДД тоже не остались в стороне: они пресекли 14 нарушений правил дорожного движения на территории базы и выписали столько же штрафов.

В полиции пообещали, что такие рейды будут продолжаться. Особое внимание хотят уделить местам, где мигранты живут, работают или просто могут находиться без законных оснований.