Родители из Красноярска получили выплаты за травму дочери в семейном центре

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В Красноярске суд поставил точку в деле о травмировании ребенка в семейном центре развлечений в 2023 году. Родители девочки наказали организацию рублем. Об этом 28 июля рассказали в объединенной пресс-службе судов Красноярского края.

Двухлетняя девочка побежала в сторону песочницы, но на входе споткнулась о неровно постеленный резиновый коврик, упала и ударилась лицом о ступеньку. В результате ребенок получил рвано-ушибленную рану нижней губы. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила травму и оценила ее как легкий вред здоровью.

Родители девочки обратились в суд. При рассмотрении дела учли, что ребенок пережил боль и испуг и обязал владельцев центра выплатить компенсацию морального вреда (15 тысяч рублей) плюс штраф еще семь с половиной тысяч рублей. Итого за травму дочки родители получили 22 с половиной тысячи рублей.

Но на этом расходы организации, по вине которой пострадал ребенок, не закончились. Суд также взыскал с компании все судебные издержки семьи: оплату услуг адвоката (40 тысяч рублей), госпошлину (три тысячи рублей), стоимость почтовых услуг (почти три с половиной тысячи рублей) и проведение экспертизы (почти 35 тысяч рублей). Таким образом, общая сумма дополнительных выплат превысила 80 тысяч рублей. Общая сумма, которую получат истцы, составила более ста тысяч рублей.