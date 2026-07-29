В Туруханском округе изъяли более 400 килограммов осетрины и 13 литров икры

Фото: МВД по Красноярскому краю

В Туруханском округе полицейские задержали предполагаемого браконьера: 35-летнего мужчину, который ранее не попадал в поле зрения правоохранительных органов и нигде не работал. Оперативники провели обыск у него дома и обнаружили 23 картонные коробки, 30 банок и десять полиэтиленовых пакетов с рыбой осетровых пород. Общий вес изъятого превысил четыреста килограммов. 29 июля об этом сообщили в МВД по Красноярскому краю.

Кроме того, сотрудники полиции нашли 53 баночки черной икры объемом по 250 миллилитров каждая. Задержанный пояснил, что собирался продавать этот товар командам проходящих по Енисею судов.

Также при обыске полицейские наткнулись еще и на незарегистрированную нарезную винтовку с тремя патронами к ней. Мужчина заявил, будто нашел оружие в лесу случайно.

Все находки изъяли и отправили на экспертизу: ихтиологам предстоит установить происхождение рыбы и икры, а баллистикам – проверить винтовку и боеприпасы.

После того, как завершится проверка и появятся заключения экспертов, будет решаться вопрос о заведении уголовного дела.