Пьяный байкер без прав попал под арест после ДТП в Красноярске

Фото: Госавтоинспекция

В Кировском районе Красноярска пьяный 25-летний мотоциклист устроил аварию и попал под арест. Подробностями этого случая поделились 29 июля в Госавтоинспекции.

Парень ехал на двухколеснике «Бесуда» по улице Апрельская, не справился с рулевым управлением и врезался в автомобиль «Мазда». При оформлении столкновения инспекторы ДПС сразу заметили у мотоциклиста характерные признаки опьянения. К тому же выяснилось, что у него нет водительских прав, отсутствуют документы на сам мотоцикл и даже мотошлема при нем не оказалось.

После удара байкеру понадобилась помощь медиков. Прошел он и освидетельствование на опьянение. Алкотестер его подтвердил.

На нарушителя составили протоколы сразу по нескольким административным статьям. Общая сумма штрафов за нарушения составила 2800 рублей, но главным наказанием стало не это: за пьяную езду без прав суд назначил водителю десять суток административного ареста. Его мотоцикл отправили на спецстоянку.

В городской Госавтоинспекции рассказали, что рейды в поисках нетрезвых водителей проводятся в Красноярске регулярно, чтобы уберечь горожан от опасности на дорогах.