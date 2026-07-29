На Красноярском море спасли попавших в беду мужчину с детьми на гидроцикле

Фото: КГКУ «Спасатель»

Вечером 28 июля на Красноярском водохранилище 44-летний мужчина катался на гидроцикле вместе со своими троими детьми. Отдыхающие попали в беду из-за неисправной техники. На помощь им пришли краевые спасатели.

Компания выбрала для водной прогулки акваторию залива Шумиха. Однако мотор техники неожиданно заглох, и семья оказалась отрезанной от суши. К счастью, попавшие в беду люди были в спасжилетах и не снимали их, пока не подоспела помощь.

Очевидцы случившегося позвонили в экстренные службы по номеру 112. На вызов оперативно прибыли специалисты из Дивногорского поисково-спасательного отряда. Они эвакуировали отца с детьми и благополучно доставили их на берег.

Как заметили сами спасатели, многие не считают простой в управлении гидроцикл полноценным судном и игнорируют меры предосторожности. Это может стоить жизни. Перед каждым выходом на воду нужно проверять исправность техники, обязательно надевать спасжилеты, не брать лишнего груза, не делать резких движений и держаться подальше от других плавсредств и купальщиков.