В поселке Диксон появится арктический авиационно-спасательный центр МЧС

Фото: МЧС по Красноярскому краю

28 июля глава МЧС России Александр Куренков во время рабочего визита в Красноярский осмотрел Диксон – самый северный населенный пункт страны, в котором проживают около 300 человек.

Сейчас там несут службу сотрудники отдельного поста пожарно-спасательной части краевого главка МЧС. Руководитель ведомства поблагодарил их за работу. Также Куренков встретился с работниками местного морского спасательного центра Росморречфлота.

В ближайшие годы в Диксоне появится новый арктический авиационно-спасательный центр. В нем будут дежурить совместно сотрудники МЧС, ФМБА и Морспасслужбы. Проектирование и строительство комплекса запланированы на период с 2028 по 2031 годы.

Министр напомнил, что создание таких центров вдоль Северного морского пути – стратегическая задача его ведомства. Он подчеркнул, что это край земли, где живут и трудятся люди, которым тоже требуется защита. Один подобный комплекс уже построили в Певеке, в этом году открыли в Сабетте. Следующие на очереди – Тикси и Диксон. Также спасательная инфраструктура появится в Анадыре и Хатанге. Все эти объекты критически важны для безопасности на трассе Севморпути.