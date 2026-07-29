Загоревшееся поле пшеницы потушили на юге Красноярского края

Фото: МЧС по Красноярскому краю

За прошедшие сутки в Красноярском крае потушили три пожара. Обошлось без жертв и пострадавших.

На юге региона, за селом Идринское, загорелось поле пшеницы. Огонь охватил 50 квадратных метров. С ним боролись четверо сотрудников МЧС, которые приехали на место происшествия на одной машине. По предварительной версии, к возгоранию привело чье-то неосторожное обращение с огнем. Судя по тому, что распространение пламени началось возле трассы, можно предположить, что все могло произойти из-за непотушенного окурка или разведенного кем-то огня.

В городе Иланский вспыхнула квартира. Пламя успело распространиться на 55 «квадратов». С возгоранием справились пятеро пожарных с помощью двух единиц техники. Дознаватели считают, что к нему привело короткое замыкание в проводке.

Напомним, что эта причина пожаров остается одной из самых распространенных в крае. Спасатели советуют постоянно следить за состоянием проводки и вовремя приводить ее в порядок с помощью специалистов. Недопустимо включать электроприборы с неисправностями.