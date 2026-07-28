В Красноярске ремонтируют городские фонтаны

Фото: мэрия Красноярска

В Красноярске продолжается ремонт городских фонтанов. Как сообщили в мэрии, сейчас работы идут на пяти объектах.

Так, к концу этого сезона полностью изменит свой облик фонтан перед Культурным центром на Высотной. Старое сооружение ремонту не подлежит, поэтому его решили снести и заменить.

Новый фонтан монтируют без открытого бассейна — струи будут бить из решеток, расположенных вровень с брусчатым покрытием.

Всего в краевом центре за счет бюджета обслуживается 29 водных сооружений — все они были построены в конце 90-х – начале 2000-х годов. Этим летом в порядок приводят фонтан напротив Театра юного зрителя, «Фемиду» возле краевого суда, а также «Гейзеры» на улице Копылова, 44.

Фонтан «Реки Сибири», демонтированный ранее для строительных работ на Театральной площади, благоустраивается за счет инвесторов.