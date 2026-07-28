В Красноярском крае спасатели по телефону вывели трех человек из леса

Фото: КГКУ "Спасатель"

Днем 28 июля в лесу около станции Каныгино Минусинского округа заблудились три человека. Выбраться из тайги им помогли спасатели Красноярского края.

Когда туристы поняли, что заблудились, сразу же позвонили по номеру 112. Сотрудники Минусинского поисково-спасательного отделения вывели их «по телефону»: специалисты стали спрашивать людей о местности, чтобы уточнить район поиска. Буквально через пару минут они поняли, где находятся туристы, и дали инструкции, в какую сторону нужно двигаться.

Благодаря грамотным советам, потерявшиеся смогли выйти из леса. Они поблагодарили спасателей за такую необычную, но эффективную дистанционную операцию.