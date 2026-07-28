В Красноярске на Ярыгинской набережной избили 24-летнего парня

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Ночью 26 июля в Красноярске 24-летний парень впал в кому после драки на Ярыгинской набережной. Как пишут местные телеграм-каналы, все произошло во дворе дома в жилом комплексе «Белые Росы».

Судя по видео, опубликованному в социальных сетях, несколько агрессоров повалили оппонентов на землю и начали избивать их досками от лавки. Одному из пострадавших проломили голову в трех местах.

Полицейские выяснили, что между ними произошел словесный конфликт, переросший в потасовку. Одного из нападавших уже задержали — им оказался ранее судимый за незаконный оборот наркотических веществ 39-летний мужчина. Из-за чего произошел конфликт — пока неизвестно.

В краевом МВД сообщили, что завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы. Остальных участников массовой драки ищут.

Тем временем кемеровская мэрия, как пишет VSE42.Ru, велела оградить от детей убийственный хлебозавод-призрак.