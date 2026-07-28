В Красноярском крае 29 июля ожидаются дожди и сильный ветер

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Завтра, 29 июля, в центральных и южных округах Красноярского края местами сохранятся сильные дожди, ливни, грозы, град, а также шквалистые усиления ветра до 20 метров в секунду и более. Об этом предупредили специалисты Среднесибирского УГМС.

Водителей просят быть внимательнее за рулем: на мокрой дороге тормозной путь увеличивается. Во время сильного ветра не прячьтесь вблизи заборов, рекламных щитов. Переждите непогоду в помещении.

По данным сервиса Gismeteo, завтра в Красноярске температура воздуха днем составит +24 градуса, пасмурно, дождь. Вечером — грозы. Ветер от трех до пяти метров в секунду.

Вечером столбики термометров покажут до +20.