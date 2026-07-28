Молодые энергетики приняли участие во Всероссийском форуме ТИМ «Бирюса»

Энергетики на смене «Мы – профессионалы» ТИМ «Бирюса». Фото из архива участников команды

На Всероссийском форуме ТИМ «Бирюса», который в этом году проходит в юбилейный, двадцатый раз, завершилась очередная профильная смена «Мы – профессионалы». Ее участниками стали сотрудники госпредприятий и корпораций, представители молодежных советов предприятий, сотрудники центров занятости и работающая молодежь. В рамках пятидневного интенсива более 600 молодых специалистов объединились в 25 команд из 45 регионов страны. Участники от Эн+, Русала, Полюса, Сбера, СУЭКа, Росатома, сети «Работа России» и других организаций зарабатывали баллы и боролись за кубок корпораций.

Основная цель смены — формирование платформы для диалога, обмена лучшими практиками и стратегиями между представителями корпораций. Это пространство, где молодые профессионалы смогли не только обогатить свои знания и компетенции, но и наладить связи с людьми, разделяющими их взгляды, изучить успешные кейсы старших коллег и положить начало совместным инициативам для последующего внедрения на своих предприятиях. Отметим, что учредителем форума является Агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края.

В состав команды молодых энергетиков Эн+ вошли сотрудники Красноярской ГЭС и других предприятий энергохолдинга. Компанию на форуме представляла делегация из 36 сотрудников разных профессий из Дивногорска, Иркутска, Братска, Ангарска и Тулуна, а также руководители и представители Молодежных советов энергопредприятий. Участники форума посещали мастер-классы и лекции, подключались к открытым диалогам и мотивационным дискуссиям, а также работали на тренингах и стратегических сессиях. Помимо участия в общей программе, энергетики проявили инициативу и создали собственные площадки для всех желающих. Они выступили с лекцией об электробезопасности в быту и поиске баланса между работой и личной жизнью, а также провели практическое занятие по обработке текстовой, фото- и видеоинформации, мастер-класс по плетению браслетов и оберегов, экоигру «Экспедиция по Енисею», квиз и викторину о реках Ангара и Енисей, игру «В поисках нерпы».

В состав команды молодых энергетиков Эн+ вошли сотрудники Красноярской ГЭС и других предприятий энергохолдинга. Фото из архива участников команды

Ярким моментом вечерней программы форума стало выступление команды Эн+ в конкурсе «Интервидение». Концепцией номера стало единение двух великих сибирских рек — Ангары и Енисея. Также команда участвовала в спортивных соревнованиях, завоевав призовые места в различных дисциплинах. По итогам смены представители энергохолдинга завоевали множество наград в различных конкурсах и заняли третье место в общекомандном зачете.

- Участие в «Бирюсе» — уникальная возможность перенять опыт у лидеров отрасли, проявить собственную инициативу и с пользой провести время в кругу единомышленников. Благодаря поддержке холдинга для многих наших ребят поездка на такой масштабный форум стала возможной, и это мотивирует на дальнейшее развитие, — отметила капитан команды, сотрудник Красноярской ГЭС Алена Заболотняя.