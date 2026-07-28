Красноярская компания вложила в производство краски 56 миллионов рублей

Фото: «Формула-К»

В Красноярске компания «Формула-К», которая занимается производством материалов для дорожной разметки, на 46% увеличила выпуск краски и двухкомпонентного холодного пластика благодаря Фонду развития промышленности края. В 2023 году предприятие получило льготный заем в 56 миллионов рублей по программе «Проекты развития».

Реализация проекта позволила увеличить объем выпуска продукции, сократить производственные потери, снизить простои оборудования и время оборота запасов.

«Модернизация позволила компании сократить издержки и расширить территорию присутствия, включая развитие экспортного направления», – отметил министр промышленности и торговли края Александр Черников.

Материалы фирмы адаптированы для эксплуатации в сложных климатических условиях. Они обеспечивают круглогодичную разметку и на севере, и на юге.

Сама компания работает с 2014 года. Она производит материалы для дорожной разметки – краски, термопластик и холодный пластик, а также антикоррозионные и огнезащитные составы. Продукция поставляется в 23 региона России и экспортируется за рубеж.