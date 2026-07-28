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НовостиОбщество28 июля 2026 8:58

Более 23 тысяч родителей Красноярского края получили новую выплату

Семьи Красноярского края могут получить новую выплату
Полина КЛИМЕНКОВА
Семьи Красноярского края могут получить новую выплату

Семьи Красноярского края могут получить новую выплату

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Более 23 тысяч родителей Красноярского края получили ежегодную выплату. В Социальном фонде России по Красноярскому краю рассказали, что новая мера поддержки, которая действует для работающих родителей с двумя и более детьми, начала действовать с 1 июля 2026 года. В нашем регионе средний размер выплаты составил 36 тысяч рублей.

Сумма может назначаться каждому из работающих родителей в семье, где среднедушевой доход не превышает 1,5 величины регионального прожиточного минимума в прошедшем году.

Сумма, которую получают родители, зависит от доходов, с которых начислен НДФЛ. Налог, удержанный по обычной ставке – 13 % или выше, – пересчитывают по льготной – 6 %. Разница между первоначальной и итоговой суммой возвращается.

Если родители в разводе, это не станет причиной для отказа в предоставлении средств. Но в этом случае не должно быть долгов по алиментам.

Подать заявление на возврат налога за 2025 год можно до 1 октября 2026 года на портале Госуслуг, в клиентских службах Отделения СФР по Красноярскому краю или в МФЦ.