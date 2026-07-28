Житель Канска украл машину у бывшей супруги

Житель Канска не согласился с разделом имущества после развода и украл и бывшей авто. Фото: краевое МВД

В Канске мужчина украл машину у бывшей супруги. Об этом рассказали в пресс-службе МВД. Женщина обратилась в дежурную часть с заявлением о хищении «Мазды» стоимостью 1,6 миллиона рублей. Иномарка стояла на парковке у дома, но в один момент пропала. Сотрудники уголовного розыска обнаружили ее в одном из гаражей на окраине города. Задержанный оказался ранее не попадавший в поле зрения полиции 48-летний бывший супруг потерпевшей.

Выяснилось, что после развода право собственности на иномарку перешло потерпевшей. Однако мужчина не согласился с таким решением. Втайне он воспользовался имевшимися у него запасными ключами и угнал машину с парковки.

В настоящее время «Мазда» изъята. На горожанина завели уголовное дело и его может грозить до десяти лет колонии. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.