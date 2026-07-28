Исторические дома в центре Красноярска перекрасят из-за ошибки подрядчика

Фото: «Проспект Мира»

В Красноярске исторические дома на улице Ленина (под номерами 123 и 127) перекрасят из-за ошибки подрядчика. Как пишет «Проспект Мира», ранее местные жители долго возмущались, что здания становятся желтыми.

В Фонде капитального ремонта признали ошибку и пообещали все исправить. Цвета для объектов выбрали проектировщики на основе историко-культурной экспертизы после обследования здания и изучения архивных материалов.

«После демонтажа старой штукатурки на разных участках фасада были выявлены расхождения по тонам, при этом демонтированные элементы на разных участках имеют разные цвета на срезе», — добавили специалисты Фонда.

Теперь от подрядчика ждут образцы штукатурки, чтобы окончательно провести согласование цветов для дальнейшего производства работ. Все замечания пообещали исправить.

Два дома на Ленина — это единый архитектурный ансамбль, который находится около краевой администрации. Здания, как отмечают журналисты, всегда были серого цвета.

Летом 2026 года подрядчики Фонда капремонта начали красить фасады в желтый цвет, а первый этаж — в темно-красный. Местные жители жаловались, что эти цвета не соответствуют историческому облику.