В Красноярском крае пожарный, подросток и местный житель спасли тонущих людей

В Кежемском округе благодаря неравнодушным жителям удалось избежать трагедии. На фото: Сергей Копылов и Василий Менцов. Фото: КГКУ «Противопожарная охрана Красноярского края»

На севере края пожарный, местный житель и подросток спасли тонущих людей. Об этом рассказали в Противопожарной охране края. ЧП произошло в один из минувших выходных возле села Заледеево. Отдыхавшие на берегу услышали крики: незнакомого мужчину затягивало в водоворот. На помощь бросился пожарный ПЧ-201 Кежемского округа Сергей Копылов, который в этот момент находился на берегу. Вместе с местным жителем Анатолием Ковенковым он начал вытаскивать тонущего мужчину.

В этот момент в нескольких метрах от них течение начало уносить женщину. Тогда 16-летний Василий Менцов прыгнул в воду, доплыл до нее, и, преодолевая сильное течение, вытащил ее на берег.

Благодаря решительным действиям Сергея, Василия и Анатолия удалось избежать трагедии.