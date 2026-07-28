В Красноярск завезли 19 тонн опасных абрикосов

В Красноярске сотрудники Россельхознадзора предотвратили ввоз 19 тонн зараженных абрикосов. Как пишет пресс-служба ведомства, в результате лабораторных исследований в крупной партии нашли опасного вредителя — восточную плодожорку.
Весь товар прибыл в наш регион из Кыргызстана автомобильным транспортом. Специалисты выдали владельцу продукции уведомление о необходимости принять фитосанитарные меры.
В итоге зараженную продукцию обработали разрешенными препаратами, безопасными для человека.
Справка:
Гусеницы восточной плодожорки повреждают плоды и побеги нектарина, сливы, персика, абрикоса, яблони, груши. Проникновение в новые регионы происходит во время перевозки зараженного посадочного материала, фруктов.
Потери урожая от вредителя могут быть очень значительными — до 50–100%.