В Красноярск завезли 19 тонн опасных абрикосов

Фото: Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю

В Красноярске сотрудники Россельхознадзора предотвратили ввоз 19 тонн зараженных абрикосов. Как пишет пресс-служба ведомства, в результате лабораторных исследований в крупной партии нашли опасного вредителя — восточную плодожорку.

Весь товар прибыл в наш регион из Кыргызстана автомобильным транспортом. Специалисты выдали владельцу продукции уведомление о необходимости принять фитосанитарные меры.

В итоге зараженную продукцию обработали разрешенными препаратами, безопасными для человека.

Справка:

Гусеницы восточной плодожорки повреждают плоды и побеги нектарина, сливы, персика, абрикоса, яблони, груши. Проникновение в новые регионы происходит во время перевозки зараженного посадочного материала, фруктов.

Потери урожая от вредителя могут быть очень значительными — до 50–100%.