В Боготольском округе чиновники раздавали землю без торгов

Фото: прокуратура Красноярского края

В Боготольском округе чиновники раздавали землю в обход закона. По версии прокуратуры Красноярского края, они передавали сельхозучастки без торгов и с нарушениями предельных размеров.

Так, один человек получил больше 400 гектаров, хотя по закону для личного подсобного хозяйства — максимум 2,5 гектара. Всего сотрудники надзорного ведомства проверили 13 договоров аренды. Общая площадь — больше 13 миллионов квадратных метров.

Земли уходили по формальному основанию — «сенокошение» или «сельскохозяйственное использование», однако получатели фермерами не были.

В итоге главе округа внесли представление, а участки вернули в муниципальную собственность.

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