Житель Красноярска устроил пожар, а заодно попался полиции с наркотиками

В Красноярске устроивший пожар мужчина ответит перед судом за хранение наркотиков Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Красноярске мужчина устроил пожар и теперь ответит перед судом за хранение наркотиков. Об этом рассказали в краевом МВД. В мае в доме на улице Ольховая произошло задымление. На вызов вместе с МЧС для оказания помощи прибыл наряд полиции, но нашлась другая работа.

Житель квартиры – ранее не судимый мужчина 1985 года рождения – поставил кастрюлю на плиту, стал выпивать и уснул прямо на полу. Проснулся он когда полицейские и пожарные были в его квартире. Рядом с ним лежал выпавший из кармана сверток с запрещенным веществом, который горожанин приобрел ранее.

На мужчину завели дело, ему может грозить до десяти лет колонии. Сейчас обвиняемый под подпиской о невыезде, в ближайшее время мужчина предстанет перед судом.