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НовостиОбщество28 июля 2026 2:17

В поселке Подгорный Красноярского края появится тренировочный полигон МЧС

В крае заложили капсулу на месте будущего полигона МЧС
Полина КЛИМЕНКОВА
В крае заложили капсулу на месте будущего полигона МЧС. На фото: глава МЧС России Александр Куренков и губернатор края Михаил Котюков.

В крае заложили капсулу на месте будущего полигона МЧС. На фото: глава МЧС России Александр Куренков и губернатор края Михаил Котюков.

В Красноярском крае появится тренировочный полигон МЧС для подготовки пожарных и спасателей. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. На месте будущего строительства состоялась церемония закладки памятной капсулы времени. Текст послания подписали глава МЧС России Александр Куренков и губернатор края Михаил Котюков.

Закладка капсулы ознаменовала переход проекта от стадии подготовки документов к строительно-монтажным работам.

Комплекс возведут в поселке Подгорный на базе существующего учебно-тренировочного центра «Факел». Он будет состоять из трех кластеров по направлениям: поисково-спасательные, газоспасательные и аварийно-спасательные работы, связанные с тушением пожаров.

Подобный комплекс сейчас готовится к вводу в эксплуатацию в Казани.