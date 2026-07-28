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НовостиПроисшествия28 июля 2026 1:47

За сутки в Красноярском крае потушили семь пожаров

В крае потушили семь пожаров
Полина КЛИМЕНКОВА
В крае потушили семь пожаров. Фото: краевое МЧС

В крае потушили семь пожаров. Фото: краевое МЧС

За прошедшие сутки в крае потушили семь пожаров. К счастью, никто не пострадал. В краевом МЧС рассказали, что в селе Подтесово Енисейского округа горел двухэтажный жилой дом на площади 300 квадратных метров. С огнем боролись 23 человека и семь единиц техники. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки.

В селе Ванавара огонь уничтожил нежилое строение на площади 54 квадратных метра. Предварительная причина ЧП та же.

На ликвидацию последствий ДТП подразделения выезжали семь раз. Также в Минусинске в протоке реки Енисей утонул мужчина.