В Красноярском крае за три дня пресекли 179 миграционных нарушений

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С 14 по 16 июля в Красноярском крае полицейские совместно с другими ведомствами провели масштабный рейд по выявлению нелегальных мигрантов. Как сообщила пресс-служба регионального МВД, всего сотрудники нашли 179 нарушений.

Среди основных — несоблюдение режима пребывания, незаконная трудовая деятельность мигрантов, а также нарушение правил привлечения их к труду работодателями.

По итогам проверок 42 иностранца выдворят из России, еще 19 — запретят въезд. Работодателям выписали 30 протоколов на общую сумму 1,7 миллиона рублей. Кроме того, полицейские завели четыре уголовных дела.

В МВД пообещали продолжить работу по этому направлению.

Ранее мы писали, что в Красноярском крае за минувшие выходные инспекторы ДПС отстранили от управления более 120 водителей, которые сели за руль нетрезвыми. Среди них оказались пятеро, для которых это уже не первый подобный случай.