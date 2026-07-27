За выходные в Красноярском крае задержали более 120 пьяных водителей

Фото: Госавтоинспекция

В Красноярском крае за минувшие выходные инспекторы ДПС отстранили от управления более 120 водителей, которые сели за руль нетрезвыми. Среди них оказались пятеро, для которых это уже не первый подобный случай.

Кроме того, сотрудники ГИБДД задержали и отстранили от управления семерых автомобилистов, которые вообще не имели водительских удостоверений, но при этом позволили себе выпить и поехать по делам. Еще 12 человек отказались от прохождения медицинского освидетельствования. На всех нарушителей полицейские составили административные протоколы.

Теперь любителям рискованных поездок придется отвечать по закону: штраф составляет 45 тысяч рублей. Кроме этого, их лишат прав на срок до двух лет. Тем, кого раньше уже наказывали за пьяную езду, на этот раз грозит уголовное преследование с возможной конфискацией автомобиля.

В Госавтоинспекции обратились к жителям края с просьбой не оставаться равнодушными. Если вы стали свидетелем того, как за руль садится явно нетрезвый человек, нужно сразу сообщить об этом в Госавтоинспекцию, чтобы предотвратить беду. В Красноярске для таких сообщений открыли специальную «Синюю линию»: 8(391) 263-10-19. А на остальной территории региона подобные звонки принимают на единый номер 112.