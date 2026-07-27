В Красноярске стартовала акция «Помоги пойти учиться»

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Красноярске открылись пункты приема вещей для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В администрации города напомнили, что ежегодная благотворительная акция «Помоги пойти учиться» продлится до 1 октября.

Школьникам можно принести канцелярские принадлежности, новую или в хорошем состоянии одежду, обувь, рюкзаки и прочее. Можно принести и книги для внеклассного чтения.

Вещи готовы принять молодежные центры — они расположены во всех районах города. Например, один из них работает на улице Попова, 12 — это молодежный центр «Свое дело». Список всех учреждений ниже: