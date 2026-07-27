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НовостиОбщество27 июля 2026 10:29

Месторождение золота из Красноярского края попало в тройку крупнейших в России

В Минприроды назвали крупнейшее месторождение золота в России
Вячеслав КУИМОВ

Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Олимпиадинское месторождение в Красноярском крае вошло в тройку крупнейших объектов по запасам золота в России. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Минприроды РФ, его запасы составляют более 949,4 тонны.

Первая строчка рейтинга у Сухого Лога в Иркутской области, запасы которого превышают 2,7 тысячи тонн. Вторая — Наталкинское месторождение в Магаданской области (1,385 тысячи тонн).

Общие запасы этих трех месторождений составляют более 30% от всех в России.

Ранее мы писали, что в 2026 году в Красноярске ЕГЭ на максимальный балл написали 47 выпускников — это на 16 человек больше, чем в 2025-м.