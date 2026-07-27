В Красноярск с рабочим визитом прибыл глава МЧС России Александр Куренков

Фото: МЧС России

27 июля в Красноярск с двухдневным рабочим визитом прибыл глава МЧС России Александр Куренков. Как сообщила пресс-служба спасательного ведомства, он заслушает доклады о складывающейся лесопожарной обстановке в регионе, а также примет участие в церемонии закладки капсулы времени на месте будущего строительства полигона пожарных.

Учебно-тренировочный центр станет ключевой площадкой подготовки специалистов МЧС в Сибирском федеральном округе. Комплекс появится в поселке Подгорный на базе существующего полигона «Факел». Он будет состоять из трех кластеров для подготовки сотрудников ведомства по направлениям: поисково-спасательные, газоспасательные и аварийно-спасательные работы, связанные с тушением пожаров.

Аналогичный комплекс сейчас достраивают в Казани — уже в сентябре 2026 года МЧС проведет здесь крупный международный форум «Комплексная безопасность». Планируется, что в 2028-м эту выставку примет наш край.