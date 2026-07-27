Прокуратура сократила срок расселения аварийного дома в Ужуре с 10 лет до года

Фото: прокуратура Красноярского края

В Ужуре жильцы многоквартирного дома последние годы существовали в постоянном напряжении: формально они числились владельцами квартир, а по факту обитали в аварийном жилье. По заключению специалистов, конструкции могли сложиться в любой момент. 27 июля в прокуратуре Красноярского края рассказали на этом примере, что делать, если дом может не достоять до расселения.

В Ужуре его еще в 2024 году официально признали аварийным, и администрация округа назначила срок расселения на апрель 2034 года. Людей не устроили десять лет ожидания в здании, которое разваливалось буквально на глазах. И эксперты их опасения подтвердили. В марте 2024 года износ конструкций составлял 63%, а уже через год достиг 73%. Несущие стены потеряли расчетную прочность, покрылись сверхнормативными деформациями и представляли реальную угрозу обрушения. Вывод был однозначным: оставаться в строении смертельно опасно.

Прокуратура потребовала от главы округа пересмотреть сроки и назначить разумную дату переселения. Но чиновники ответили отказом. Дескать, дом не попал в краевую программу, потому что признан аварийным слишком поздно: после 2022 года.

Тогда прокурор пошел в суд с требованием обязать администрацию установить новый срок расселения: не более 12 месяцев с момента вступления решения в законную силу. Суд встал на сторону жильцов. Десять лет превратились в один год. Теперь переезд назначен на гораздо более близкую дату, а исполнение судебного решения взято на строгий контроль.