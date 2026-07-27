В центре Красноярска с 28 июля запретят левые повороты на Дубровинского

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С 28 июля в Красноярске изменится схема движения на одной из центральных магистралей города, улице Дубровинского. Нововведение коснется участка от Коммунального моста до улицы Карла Маркса. Именно здесь теперь будут действовать новые правила, которые специалисты смоделировали на компьютере и признали эффективными.

Суть перемен проста, но важна: на всем этом отрезке полностью запретят левые повороты. Под запрет попадают более десятка адресов: в районе домов под номерами 52, 52а, 54, 54а, 56, 62а, 62, 70, 72, 72/1, 78, 78а, 80, 82 и 84. Кроме того, нельзя будет повернуть налево и на съезде с Коммунального моста, где находится платная парковка.

В администрации города пояснили, что это продуманное решение. Сначала специалисты провели компьютерное математическое моделирование: оно показало, что если убрать левые повороты, то пропускная способность улицы Дубровинского заметно вырастет. Машины пойдут быстрее, меньше будут стоять в пробках, и в целом дорожная обстановка в Центральном районе должна стать спокойнее и предсказуемее.

Уже с 28 июля на упомянутом участке появятся новые дорожные знаки. Они будут предупреждать водителей о запрете заранее, чтобы те успели перестроиться и выбрать объездной путь. Схема движения вводится на постоянной основе. Автомобилистам советуют быть внимательными, следить за разметкой и знаками, чтобы не нарушить правила и не создать аварийную ситуацию.