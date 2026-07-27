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НовостиОбщество27 июля 2026 7:38

В Красноярске 47 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

В 2026 году ЕГЭ на максимальный балл написали 47 красноярских выпускников
Вячеслав КУИМОВ
Изображение: Сергей Верещагин в соцсетях

Изображение: Сергей Верещагин в соцсетях

В 2026 году в Красноярске ЕГЭ на максимальный балл написали 47 выпускников — это на 16 человек больше, чем в 2025-м. Как пишет глава города Сергей Верещагин в своих социальных сетях, лучше всего ребята проявили себя в литературе, химии и русском языке.

Также высокие результаты зафиксировали по физике, профильной математике, истории, обществознанию и иностранному языку. Два выпускника – Евгений Филиппов и Анастасия Сучкова – набрали 100 баллов сразу по двум дисциплинам: биологии и химии.

Напомним, что 19 июня в Красноярском крае, как и во всей стране, завершился основной этап Единого госэкзамена. В тот день будущие абитуриенты сдали устную часть иностранных языков (английский, французский, немецкий, испанский и китайский).

Тем временем хлебозавод-призрак в центре Кемерова, как пишет сайт VSE42.Ru, грозится запечь заживо детей.