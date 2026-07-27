Построенный для Красноярска теплоход «Виктор Астафьев» вышел на испытания

Фото: Средне-Невский судостроительный завод

Построенный для Красноярска теплоход «Виктор Астафьев» покинул стапели Средне-Невского судостроительного завода и приступил к ходовым испытаниям на Ладожском озере. Как пишет «Запад24» со ссылкой на пресс-службу предприятия, в мероприятиях участвуют около 100 человек.

В планах: проверка работоспособности систем главной энергетической установки, общесудовых систем, измерения вибрации корпуса и другое. Итоги испытаний покажут, готово ли судно к работе.

На теплоходе можно будет перевозить 245 пассажиров, а обслуживать будет экипаж из 41 специалиста. Автономность плавания составляет 15 суток.

Напомним, что правительство Красноярского края заказало два теплохода, второй будет называться «Андрей Дубенский». Их заложили в 2020 и 2021 годах. Планировалось, что первый корабль регион получит уже в 2023-м, однако свои коррективы внесли санкции.