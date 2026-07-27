В Красноярске с начала 2026 года отловили более 700 собак

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года в Красноярске службы отлова поймали 738 безнадзорных собак. Как пишут «Горновости» со ссылкой на мэрию, всех животных нашли в местах, откуда поступали жалобы горожан.

Сейчас работой с собаками занимаются ИП Иванов, компания «Берег» и КГКУ «Березовский отдел ветеринарии». После отлова животные поступают в пункт временного содержания.

Если пойманная собака не проявляет признаков агрессии, то ее стерилизуют, ставят прививку от бешенства и выпускают с биркой на ухе. Так, с января службы выпустили 310 животных.

Жалобы от красноярцев на беспризорных животных принимают по телефону: 223-85-05 (круглосуточно). Не подлежат отлову собаки с биркой в ухе, если они не проявляют немотивированной агрессии.

Ранее мы писали, что в Октябрьском районе Красноярска расширили зону карантина по бешенству — новые ограничения ввели около жилого дома на улице Карбышева, 2.