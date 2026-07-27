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НовостиЗдоровье27 июля 2026 5:46

В Красноярске заработала горячая линия по профилактике энтеровирусной инфекции

Она продлится до 7 августа
Вячеслав КУИМОВ

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

27 июля в Красноярском крае заработала горячая линия по профилактике энтеровирусной инфекции. На вопросы жителей ответят специалисты Роспотребнадзора по номеру: 8 (391) 226-89-50.

Звонки принимают по будням до 7 августа. Кроме этого, в круглосуточном режиме принимает звонки телефон единого консультационного центра: 8-800-555-49-43 (бесплатно).

Справка:

Энтеровирус может поражать центральную нервную систему, протекая в форме серозного менингита. Заражение возникает при употреблении инфицированной воды или грязных овощей, фруктов и ягод, а также через бытовые предметы.

Симптомы инфекции: сыпь на теле, расстройство пищеварения, лихорадка, головная боль.