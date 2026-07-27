Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Ночью 27 июля на 898 километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь» в Уярском округе произошла смертельная авария. При лобовом столкновении легковушки с фурой погибли два человека.

По предварительным данным, 55-летний мужчина за рулем Ford Kuga по неизвестной причине выехал на встречную полосу, где его машина на скорости влетела в грузовой Volvo с полуприцепом.

Водитель легковой машины и его 52-летняя спутница скончались на месте от полученных травм еще до приезда медиков. Водитель грузовика остался жив, но тоже пострадал: 56-летнему пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Они выясняют причины ДТП.

После случившегося движение на этом участке трассы было серьезно затруднено: проезд организован реверсивно, машины пропускали поочередно в одну полосу. Автомобилистов просили учесть это при планировании маршрутов.