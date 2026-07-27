В Красноярский край прибудет иммерсивный музей «Поезд Победы»

Фото: КрасЖД

В два города Красноярского края прибудет передвижной музей «Поезд Победы». В КрасЖД рассказали, что иммерсивную выставку, посвященную Великой Отечественной войне, могут посетить все желающие бесплатно (нужна только предварительная регистрация).

Музей находится в вагонах состава — всего их девять. При создании экспозиций использовались голограммы, 3D-графика, объемный звук и театральное освещение. Особое внимание уделили роли железных дорог: военным эшелонам, бронепоездам и санитарным поездам.

В Красноярске музей будет работать 10, 11 и 12 августа, а в Канске — 13 и 14 августа.

Ранее мы писали, что центральный вход красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей» могут перенести ближе к остановке общественного транспорта.