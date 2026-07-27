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НовостиСпорт27 июля 2026 5:13

Красноярский ФК «Енисей» на своем поле разгромил «Велес»

Футболисты «Енисея» одержали победу в первом домашнем матче сезона
Вячеслав КУИМОВ
Фото: ФК «Енисей» в социальных сетях

Фото: ФК «Енисей» в социальных сетях

Накануне, 26 июля, красноярский футбольный клуб «Енисей» на своем поле разгромил московский «Велес» в матче третьего тура Первой лиги. Встреча прошла на Центральном стадионе и завершилась со счетом 4:1.

Мячи забили Александр Надольский, вернувшийся Александр Ломакин и Андрей Окладников, оформивший дубль. Таким образом, сибиряки набрали шесть очков и поднялись на четвертое место в турнирной таблице.

Следующий матч подопечные Сергея Ташуева проведут 1 августа. Наша команда встретится со «Спартаком» из Костромы.