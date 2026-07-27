Красноярский ФК «Енисей» на своем поле разгромил «Велес»

Фото: ФК «Енисей» в социальных сетях

Накануне, 26 июля, красноярский футбольный клуб «Енисей» на своем поле разгромил московский «Велес» в матче третьего тура Первой лиги. Встреча прошла на Центральном стадионе и завершилась со счетом 4:1.

Мячи забили Александр Надольский, вернувшийся Александр Ломакин и Андрей Окладников, оформивший дубль. Таким образом, сибиряки набрали шесть очков и поднялись на четвертое место в турнирной таблице.

Следующий матч подопечные Сергея Ташуева проведут 1 августа. Наша команда встретится со «Спартаком» из Костромы.