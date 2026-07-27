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НовостиПроисшествия27 июля 2026 4:55

В Красноярске ночью на пешеходном переходе сбили насмерть мужчинувидео

Житель Красноярска переходил ночью дорогу на красный свет и погиб
Татьяна ЗЫКОВА

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Ночью 27 июля в Кировском районе Красноярска произошла смертельная авария, которую сейчас расследуют сотрудники Госавтоинспекции.

По предварительным данным, двадцатипятилетний водитель за рулём «Лады» двигался по улице Волжской, когда горел зелёный свет. В районе дома № 63д на его пути внезапно появился пешеход, который переходил дорогу по регулируемому переходу. Но, вопреки правилам, на красный сигнал.

Удар оказался смертельным. Мужчина получил тяжёлые травмы, и спасти его врачи уже не смогли. Он скончался в карете скорой помощи, не доехав до больницы. Личность погибшего и его возраст пока устанавливаются.

На месте происшествия работают инспекторы ГИБДД и следственно-оперативная группа. Им предстоит восстановить точную картину случившегося, опросить свидетелей и провести все необходимые экспертизы.

В Красноярске насмерть сбили пешехода. Видео: Госавтоинспекция