За день в нацпарке «Красноярские Столбы» спасли подростка и двух взрослых

Фото: КГКУ «Спасатель»

Днем 26 июля в национальном парке «Красноярские Столбы» во время прогулки серьезно повредил ногу четырнадцатилетний подросток. Идти самостоятельно он не мог, поэтому потребовалась помощь спасателей.

Дежурящие в нацпарке представители Красноярского поисково-спасательного отряда быстро выдвинулись на место. По пути к ним обратилась еще одна посетительница парка: женщине стало плохо в походе из-за резкого скачка давления.

Прибыв на место, спасатели сначала обработали рану мальчику и наложили повязку, а затем привели женщину в чувство. Обоих пострадавших доставили до улицы Свердловской и передали врачам скорой помощи.

Но на этом происшествия в тот день не закончились. Поздним вечером от службы 112 поступил сигнал, что в районе скалы Дачки заблудился мужчина. Спасатели снова выехали в указанный квадрат и начали поиски. Ночь и темнота могли серьезно осложнить работу, однако 38-летнего туриста удалось обнаружить довольно быстро. Его доставили к выходу из парка.

В КГКУ «Спасатель» напомнили, что большинство таких случаев можно предотвратить. Для этого достаточно не сходить с размеченных троп и дорожек национального парка и не пытаться в одиночку штурмовать вершины без подготовки и снаряжения. Нужно трезво оценивать свое состояние здоровья и не забывать брать на прогулку необходимые лекарства.