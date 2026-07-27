Фото: стоп-кадр видео МЧС по РТ

26 июля в левобережном дачном обществе Кызыла родители по невнимательности захлопнули дверь автомобиля, оставив внутри годовалого сына, а вместе с ним и ключи от машины. Самостоятельно открыть транспортное средство не вышло, на улице стояла жара. Семья позвонила спасателям. К моменту прибытия помощи малыш провел в салоне уже около получаса.

Специалисты Тувинского поисково-спасательного отряда МЧС оценили обстановку и, чтобы лишний раз не пугать ребенка, действовали максимально тихо и аккуратно. С помощью обычного слесарного инструмента они вскрыли машину, не причинив вреда ни малышу, ни автомобилю. Освобожденного мальчика сразу передали родителям. Медицинская помощь ему не понадобилась.

В региональном управлении МЧС напомнили, что подобных случаев легко избежать, если выработать простые привычки. Перед тем, как заблокировать двери, всегда стоит проверять салон: в первую очередь, нет ли там детей. Запасной ключ лучше хранить отдельно от основного набора. А сигнализацию включать только после того, как лично убедишься, что в машине никого не осталось.