В Минусинске владелец стаффа заплатит 150 тысяч покусанному ребенку Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Минусинском округе владелец стаффордширского терьера по решению суда должен выплатить 150 тысяч рублей моральной компенсации пострадавшему ребенку. Хотя ответчик проигнорировал повестку в суд, заседание состоялось без него.

Инцидент произошел в апреле 2026 года в селе Знаменка. Местная жительница вышла из здания участковой больницы вместе с дочерью. Неподалеку ее ждал муж. Девочка побежала к отцу – и в этот момент из кустов выскочила собака без намордника.

Поварила ребенка, вцепилась зубами за левую ногу. При этом владелец был рядом, все видел, но никаких действий не предпринимал. Он даже извинения не принес.

Девочке понадобилась медицинская помощь, диагноз – открытая рана голени от укуса собаки. Была назначена серия уколов. Мама подала иск на 300 тысяч рублей, но суд оставил только половину. Плюс 10 тысяч рублей штрафа за ненадлежащее содержание животного.