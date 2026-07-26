Центральный вход красноярского зоопарка «Роев ручей» могут перенести. Фото: канал в Мах главы города

Центральный вход красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей» могут перенести ближе к остановке общественного транспорта. Об этом сообщил в своих соцсетях глава города Сергей Верещагин. Ранее он получил много жалоб на доступность зоопарка для маломобильных категорий населения.

Дело в затяжном подъеме от остановке к нынешнему входу. Для пешего посетителя широкие ступени очень удобны. А как быть родителям с детскими колясками? Или людям в кресле-каталке? Обустроить пандус технические невозможно, а вот перенесли вход – да. Оказывается, такое решение было принято давно, в настоящее время проект новой входной группы готов и проходит экспертизу.

Добавим, что «Роев ручей» входит в пятерку лучших зоопарков страны. Здесь живут более 9 тысяч животных со всего мира, из которых 350 занесены в Красную книгу.