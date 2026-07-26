Красноярку через суд обязали вернуть квартиру к прежней планировке Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

Красноярку через суд обязали вернуть квартиру к первоначальной планировке. Она пыталась отстоять нововведения, подала встречный иск. Но в данном споре победа осталась за администрацией города.

В 2024 году специалисты обследовали квартиру и составили акт о том, что владелица переустроила квартиру, не имея на то разрешительных документов. Она снесла перегородки, чтобы изменить площадь комнат, переместила и изменила конфигурацию санузлов. Изменила схему дверных проемов.

- Судом было учтено, что строительно-техническая экспертиза по делам, связанным с самовольным строительством, должна проводиться исключительно государственными судебно-экспертными организациями, тогда как представленные заключения были выполнены коммерческими структурами, - рассказали в объединенной пресс-службе судов края.

Да, жилье – частная собственность, но когда оно находится в многоквартирном доме, этот принцип так не работает. Одно дело поменять раковину или наклеить обои. Но когда затронуты инженерные сети, это может стать проблемой для соседей.

Добровольно женщина предписание мэрии не выполнила, суд проиграла. Решение суда вступило в законную силу. У женщины есть три месяца на его исполнение. Иначе этим займутся судебные приставы.