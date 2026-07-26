Охранник не пустил машину главы Красноярска на территорию «Столбов»

Глава города поблагодарил сотрудника за хорошую работу. Фото: канал в Мах Сергея Верещагина

Бдительный охранник не пропустил автомобиль главы Красноярска на территорию национального парка «Красноярские Столбы». За что Сергей Верещагин похвалил его. В своих соцсетях он рассказал, что заехал в пятницу проверить работу пропускного пункта, который расположен со стороны улицы Свердловской.

Там как раз восстановили работу шлагбаума, вот градоначальник и хотел проинспектировать. Но бдительный сотрудник по имени Константин шлагбаум перед представительской машиной не поднял.

- Благодарю за хорошую работу! – оценил глава города.

Добавим, что пока оградительное устройство было сломано, автомобили часто заезжали на территорию, парковались там, создавали неудобство и в целом это было небезопасно. Теперь частным авто въезд запрещен. Пускать будут только машины экстренных служб и нацпарка.