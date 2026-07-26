В Красноярском крае на 27% вырос интерес к вахтовой работе из-за зарплаты

Для вахтовиков в регионе предлагают зарплату в 192 тысячи рублей Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Красноярском крае вырос интерес к вахтовой работе, причем достаточно заметно – на 27%. Это разница между началом 2026 года и итогами первого полугодия. Таким образом регион стал лидером Сибири по количеству соискателей – на его долю приходится 19% резюме с пометкой о желании работать в нестандартных условиях, в том числе в районах Крайнего Севера. Больше нас только Иркутская область – там 20% таких резюме.

Изменились и возрастные критерии. Около 25 % соискателей работы – это молодежь от 19 до 30 лет, еще 23% - от 21 до 40 лет. Причина – в размерах заработной платы. По данным портала hh.ru соискатели указывают среднюю желаемую зарплату в 117 тысяч рублей. А работодатели предлагают даже более интересные варианты – в среднем 192 тысячи рублей.

Где же востребованы работники вахтовым методом – это добывающая отрасль, промышленное производство, строительство и логистика. Наиболее востребованные специальности – сварщики, машинисты, водители и инженеры.