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В Октябрьском районе Красноярска расширили зону карантина по бешенству — новые ограничения ввели около жилого дома на улице Карбышева, 2. Соответствующий указ появился на официальном портале краевого правительства.

Напомним, что в конце июня аналогичный карантин объявили на улице Тотмина, 3 — в ста метрах через дорогу. До 24 августа 2026 года там запретили ввозить и вывозить больных животных; проводить выставки и ярмарки; отлавливать для зоопарков и другое.

На Карбышева ограничения действуют до 19 сентября. Радиус карантинной зоны — один километр.

Бешенство — острая инфекционная болезнь теплокровных животных и человека, характеризующаяся поражением центральной нервной системы, агрессивным поведением, слюнотечением и параличами. Лечение болезни не проводится, информируют в госветслужбе Красноярска.