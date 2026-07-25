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НовостиОбщество25 июля 2026 4:45

В Красноярске с начала 2026 года конфисковали 219 автомобилей за пьяную езду

Еще более 300 машин в настоящее время находятся на специализированных стоянках
Вячеслав КУИМОВ
Фото: МВД

Фото: МВД

В Красноярске с начала 2026 года по решению суда конфисковали 219 автомобилей у водителей, которые повторно сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. Такой цифрой поделилась пресс-служба краевой Госавтоинспекции.

Еще более 300 машин сейчас находятся на специализированных стоянках и ожидают передачи государству. Дальнейшая судьба транспортных средств решается уполномоченными органами. Полицейские добавили, что это действенный инструмент в борьбе с рецидивистами на дорогах.

Сообщить о пьяном водителе в Красноярске можно по телефону «Синяя линия»: 263-10-19.