В Красноярске с начала 2026 года конфисковали 219 автомобилей за пьяную езду

Фото: МВД

В Красноярске с начала 2026 года по решению суда конфисковали 219 автомобилей у водителей, которые повторно сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. Такой цифрой поделилась пресс-служба краевой Госавтоинспекции.

Еще более 300 машин сейчас находятся на специализированных стоянках и ожидают передачи государству. Дальнейшая судьба транспортных средств решается уполномоченными органами. Полицейские добавили, что это действенный инструмент в борьбе с рецидивистами на дорогах.

Сообщить о пьяном водителе в Красноярске можно по телефону «Синяя линия»: 263-10-19.