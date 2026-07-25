В Канске спасатели продолжают искать тело утонувшего мальчика

Фото: КГКУ «Спасатель»

В Канске почти три месяца не могут найти тело семилетнего мальчика, утонувшего еще в начале мая. Накануне, 25 июля, спасатели Красноярского края по заявке сотрудников МВД вновь работали на реке Кан около поселка Бражное.

Напомним, что 1 мая ребенок вместе с товарищем решил попрыгать по плавающим бревнам, упал в воду и погиб. Следственный комитет завел уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

В пятницу специалисты КГКУ «Спасатель» осмотрели 70 километров прибрежной зоны, семь островов и пять завалов. Для обследования труднодоступных мест под водой применялся комплекс «Оптима». Несмотря на все усилия, обнаружить ребенка пока не удалось.

Всего сотрудники учреждения совершили 23 выезда и обследовали 2950 квадратных метров дна реки.

Поиски мальчика продолжаются.