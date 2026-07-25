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НовостиПроисшествия25 июля 2026 2:43

В Красноярском крае за сутки потушили четыре пожара

В поселке Ключи Ачинского округа пожарно-спасательный гарнизон выезжал на тушение одноэтажного многоквартирного дома
Вячеслав КУИМОВ
Фото: МЧС

Фото: МЧС

В Красноярском крае за сутки потушили четыре пожара, погибших и пострадавших нет. Об этом сегодня, 25 июля, сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Так, в поселке Ключи Ачинского округа горел одноэтажный многоквартирный дом. На момент прибытия спасателей огонь охватил кровлю здания и хозяйственные постройки. Самостоятельно эвакуировались девять жителей, в том числе четыре ребенка.

Возгорание на общей площади 268 «квадратов» удалось ликвидировать силами 14 человек и шести единиц техники. Причина пожара — короткое замыкание электропроводки.

На оказание помощи при ДТП специалисты ведомства выезжали один раз. На акваториях края спасатели зарегистрировали одно происшествие: в Большемуртинско-Сухобузимском округе около села Иркутское мужчина утонул в пруду.