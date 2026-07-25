С начала 2026 года аферисты обманули более трех тысяч жителей Красноярского края

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С начала 2026 года жертвами интернет-преступников стали 3242 жителя Красноярского края. Традиционную субботнюю сводку о мобильном мошенничестве озвучила региональная прокуратура сегодня, 25 июля.

Причиненный ущерб составил 1,4 миллиарда рублей. Сотрудники правоохранительных органов раскрыли 680 ИТ-преступлений.

– Только за минувшую неделю у 98 жителей края дистанционным способом похищено более 35 миллионов рублей, – добавили в надзорном ведомстве.

Самые частые схемы мошенничества: фейковые криптобиржи, лжесотрудники спецслужб и организаций, спасавших «благополучие», а также фишинговые ссылки на интернет-магазины.

По каждому случаю расследуются уголовные дела.